В центре Уфы этим летом начнут укладывать новую тротуарную плитку

Напомним, этим летом в центр Уфы ждут масштабные преобразования. Власти планируют реконструировать парк имени Ленина у башкирского Белого дома, на Коммунистической улице установят памятник Мидхату Шакирову и благоустроить прилегающую территорию, где уложат гранитную плитку, установят освещение и организуют зоны отдыха. Также в планах — облагородить Театральную улицу и сделать ее уфимским Арбатом. А на Коммунистической улице рядом с домом Союза писателей республики возведут сквер «Уфимские липы».