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В центре Уфы этим летом начнут укладывать новую тротуарную плитку

Этим летом в столице Башкирии обновят тротуары на трех магистралях в центре города.

Этим летом в столице Башкирии обновят тротуары на трех магистралях в центре города. Так, работы начнутся на улицах Цюрупы, Чернышевского и Мустая Карима. Новую тротуарную плитку положат на нечетной стороне улицы Цюрупы — от Коммунистической до Заки Валиди и от улицы Чернышевского до Коммунистической.

На улице Чернышевского обновят тротуары на чётной стороне — от улицы Цюрупы до Ленина и от Ленина до Карла Маркса. Кроме того, благоустройство проведут на обеих сторонах улицы Мустая Карима — на участке от Чернышевского до Коммунистической.

Об этом стало известно на тематическом заседании «Час общественных пространств», которое провели в башкирском правительстве.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил мэрии Уфы составить чёткий план действий по всем городским проектам.

— Предоставьте полноценную дорожную карту по всем объектам благоустройства — когда пройдут торги, когда подрядчик выйдет на объект и когда завершит работу, — сказал руководитель региона. — Здесь нужна чёткая дисциплина. О сроках окончания проектов необходимо заранее сообщать жителям.

Напомним, этим летом в центр Уфы ждут масштабные преобразования. Власти планируют реконструировать парк имени Ленина у башкирского Белого дома, на Коммунистической улице установят памятник Мидхату Шакирову и благоустроить прилегающую территорию, где уложат гранитную плитку, установят освещение и организуют зоны отдыха. Также в планах — облагородить Театральную улицу и сделать ее уфимским Арбатом. А на Коммунистической улице рядом с домом Союза писателей республики возведут сквер «Уфимские липы».