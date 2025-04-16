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В Казахстане ввели единые правила общения с ребёнком после развода: что важно знать

В Казахстане с 13 апреля 2025 года начал действовать единый порядок разрешения споров о праве общения с ребёнком при разводе или раздельном проживании родителей, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Источник: EL.kz

Ранее подобные обращения рассматривались органами опеки, но единых стандартов не существовало — в каждом регионе применялись свои подходы. Теперь утверждённый Министерством документ устанавливает чёткие и прозрачные правила, одинаковые для всей страны.

Новый порядок касается не только родителей, но и других близких родственников — бабушек, дедушек, братьев и сестёр. В случае, если контакт с ребёнком ограничен, заинтересованное лицо может обратиться в орган опеки по месту проживания ребёнка с соответствующим заявлением.

К заявлению необходимо приложить:

— копию удостоверения личности;

— справки из наркологического и психиатрического диспансеров;

— справку об отсутствии судимости;

— подтверждение регистрации по месту жительства.

По словам председателя Комитета по охране прав детей Насымжан Оспановой, впервые на государственном уровне вводится единая процедура, которая позволит обеспечить защиту прав ребёнка и сохранить его связь с близкими, несмотря на семейные разногласия.

Рассмотрение обращения занимает не более 15 рабочих дней. За это время специалисты органов опеки проводят индивидуальные беседы с родителями и родственниками, могут организовать обследование жилищных условий, а также обязательно учитывают мнение ребёнка, если ему исполнилось 10 лет.

Решение может включать конкретный график встреч, указание места общения и дополнительных условий. Цель — найти баланс между интересами ребёнка и правами его близких.