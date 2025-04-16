В Казахстане ввели единые правила общения с ребёнком после развода: что важно знать

Новый порядок касается не только родителей, но и других близких родственников — бабушек, дедушек, братьев и сестёр. В случае, если контакт с ребёнком ограничен, заинтересованное лицо может обратиться в орган опеки по месту проживания ребёнка с соответствующим заявлением.