Ленобласть отметит 80 лет Победы. От «Бессмертного полка» до новых музеев

«Отдельно благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за внимание к вопросам Ленинградской области. Очень важно для сохранения памяти в год 80-летия Победы признание даты завершения Ленинградской битвы Днём воинской славы России. 1126 дней здесь в Ленобласти проходил фронт, так долго, как ни в одном другом регионе Советского Союза. И вклад Ленинградской битвы в общую Победу над фашизмом огромен. И решение оргкомитета “Победа” о поддержке создания музейного комплекса “Без срока давности” — знаковое решение для 47-го региона. Оно позволит значительно сократить срок строительства. Место определено — это Зайцево (Гатчинский район), территория мемориала памяти жертв фашистского геноцида советского народа. Проект комплекса уже находится в разработке. Личное поручение президента — это и честь, и огромная ответственность. Работаем», — заключил глава Ленобласти.