Ленобласть отметит 80 лет Победы. От «Бессмертного полка» до новых музеев

В 2025 году регион станет центром торжеств, где память о подвиге героев Великой Отечественной войны оживёт в сотнях мероприятий — от масштабных шествий и концертов до тихих акций поддержки ветеранов.
Под руководством губернатора Александра Дрозденко утверждён план, включающий около 500 событий, каждое из которых — это не просто строка в программе, а знак глубокого уважения к тем, кто защищал Родину.
Символы памяти.
День Победы в Ленобласти невозможно представить без «Бессмертного полка». 9 мая в ряде городов местные жители выйдут на улицы с портретами своих близких — солдат, тружеников тыла, детей войны. Эта акция, ставшая традицией, в юбилейный год обещает собрать рекордное число участников. «Мы несём портреты тех, кто подарил нам мирное небо. Это наша связь с прошлым», — говорят организаторы.
Не менее символична «Эстафета Вечного огня». Огонь, зажжённый на Пискарёвском мемориале, пронесут по Дороге жизни — легендарной трассе, спасшей Ленинград в годы блокады. Маршрут пройдёт через ключевые мемориалы региона, напоминая о цене Победы. Как отметил Александр Дрозденко, это не просто церемония — «это наш долг перед павшими».
А в приграничном Ивангороде 9 мая прогремит концерт «Берега Победы». Музыка объединит не только жителей Ленобласти, но и гостей из соседней Эстонии. Трансляция события позволит миллионам зрителей стать частью праздника. Как подчёркивает глава 47-го региона, этот концерт — символ единства и гордости.
Забота о ветеранах.
Ленобласть чтит своих героев не только словами, но и делами. К 80-летию Победы ветераны, блокадники, узники концлагерей и труженики тыла получат выплаты до 15 тысяч рублей. А к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда — ещё до 10 тыс. руб. Новая инициатива — субсидии до 200 тыс. руб. на ремонт жилья.
«В год 80-летия Победы к президентской выплате вводим единовременную выплату от Ленобласти — 15 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто прожил в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев. И 10 тысяч рублей — вдовам ветеранов и детям войны. Кроме того, добавили в меры поддержки ветеранов войны ремонт квартир. Субсидия на ремонт составит 200 тысяч рублей. Программу капитального ремонта частных домов участников войны продолжаем. Все региональные выплаты ветеранам обеспечим своевременно. Мы хотим, чтобы ветераны жили в комфорте», — обозначил Александр Дрозденко.
С 3 по 12 мая проезд для ветеранов и их сопровождающих на всех видах транспорта будет бесплатным. А служба «Социальное такси», работающая круглый год, обеспечит им мобильность. В знак особого уважения 63 ветерана удостоены звания почётного гражданина своих муниципалитетов.
Более тысячи волонтёров включатся в акцию «Тимуровцы 2.0». Они помогут ветеранам с бытом: уберут снег, наколют дрова, организуют личные концерты. Особое тепло вносит акция «От Героя к Герою» — участники СВО с января этого года встречаются с ветеранами, а в преддверии 9 Мая они придут с поздравлениями.
«Когда нынешние защитники Отечества жмут руку тем, кто сражался 80 лет назад, это связь поколений в чистом виде», — делятся добровольцы.
А в апреле и мае Ленобласть преобразится благодаря субботникам. 900 памятников, обелисков и воинских захоронений приведут в порядок. Как говорят организаторы, каждый очищенный мемориал — это поклон героям.
«Волонтёры берут на себя праздничную трудовую вахту. В регионе более тысячи человек помогут ветеранам в быту. Акция хоть и приурочена к 80-летию Победы, но в Ленобласти проходит регулярно: добровольная помощь с дровами и уборкой снега во дворах ветеранов стала хорошей традицией», — добавляет губернатор.
От музеев до маршей.
Юбилейный год подарит Ленобласти новые культурные и образовательные проекты. В июне во Всеволожске откроется зал в музее «Битва за Ленинград». Здесь выставят восстановленные самолёты времён войны — те самые, на которых советские асы защищали небо над блокадным городом. Это не просто экспонаты, это история, которую можно потрогать, подчёркивают реставраторы.
В июле в Тосненском районе начнётся строительство музея «Красноборская операция». На линии фронта 1943 года появится тематический парк, рассказывающий о ключевых сражениях. А в августе на Невском пятачке пройдёт Марш памяти — шествие, посвящённое завершению Ленинградской битвы.
Сентябрь ознаменуется открытием музея «Дорога жизни. Большая земля» в Кобоне. Экспозиция расскажет о тех, кто обеспечивал жизнь осаждённого Ленинграда.
На Невском пятачке расширят «Аллею Памяти». Памятные стелы от регионов России станут символом единства страны в сохранении памяти о войне.
Празднование — это не только парады и выставки, но и диалог поколений. Встречи ветеранов с молодёжью, круглые столы и конференции пройдут по всему региону. Проект «Адреса Победы» создаст онлайн-каталог с историями и видеоматериалами о местах Ленобласти, связанных с войной. Каждый житель сможет добавить свою историю.
Помимо крупных событий, в каждом районе Ленобласти готовят свои мероприятия, некоторые из которых не уступают общерегиональным. Так, в Гатчине пройдёт масштабный фестиваль патриотической песни «Песни Победы». Участие примут коллективы со всей области и Петербурга, в Тихвине — смотр строя и песни среди школьников, в Луге — реконструкция городской среды 1945 года. Автопробеги, квесты, флешмобы — праздник затронет всех.
«Ленобласть будет встречать и удивлять», — пообещал Александр Дрозденко. И действительно, от шествий до новых музеев, от помощи ветеранам до субботников — каждое событие в этом году станет частью большого рассказа о Победе, о которой здесь помнят не понаслышке.
«Отдельно благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за внимание к вопросам Ленинградской области. Очень важно для сохранения памяти в год 80-летия Победы признание даты завершения Ленинградской битвы Днём воинской славы России. 1126 дней здесь в Ленобласти проходил фронт, так долго, как ни в одном другом регионе Советского Союза. И вклад Ленинградской битвы в общую Победу над фашизмом огромен. И решение оргкомитета “Победа” о поддержке создания музейного комплекса “Без срока давности” — знаковое решение для 47-го региона. Оно позволит значительно сократить срок строительства. Место определено — это Зайцево (Гатчинский район), территория мемориала памяти жертв фашистского геноцида советского народа. Проект комплекса уже находится в разработке. Личное поручение президента — это и честь, и огромная ответственность. Работаем», — заключил глава Ленобласти.
80-летие Победы в Ленобласти — это не просто дата. Это возможность сказать «спасибо» тем, кто подарил нам мир, и показать, что их подвиг жив в наших сердцах.
Мнение власти.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой:
«Ленинградская область традиционно проводит крупные мероприятия ко Дню Победы, например мотопробег по Дороге жизни, праздничный концерт в Ивангороде, в ряде городов в очном формате состоится шествие “Бессмертного полка”. План мероприятий сформирован не только на 7, 8, 9 мая, но и на весь год, в мае всё не закончится. В этом году мы обязательно будем проводить торжественные мероприятия 9 августа — президент РФ подписал указ о признании даты окончания Ленинградской битвы Днём воинской славы.
Для проведения мероприятий задействован, в том числе, и мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, который открывал Владимир Путин. В этом году там уже проходили мероприятия, в частности, 11 апреля состоялась торжественная акция «Мы родом не из детства, из войны…», приуроченная к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Особое значение в этом году мы придаём таким традиционным событиям, как, например, вручение литературной премии имени маршала Советского Союза К. А. Мерецкова.
Планов очень много, они касаются всех районов Ленинградской области. Наверное, появится ещё ряд дополнительных мероприятий, потому что в этот важный год многие мероприятия и сферы культуры, и спорта, и молодёжной политики, и других направлений пройдут под знаком 80-летия Великой Победы".