Министерство Минска сказало, что нужно делать в случае потопа в квартире

МЖКХ Минска сказало, что нужно делать в случае потопа в квартире. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучила главный специалист производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства Татьяна Змачинская.
По словам специалиста, в случае залития квартиры, нужно вызвать представителей эксплуатирующей организации. Для этого следует позвонить в 115 и оставить заявку. Змачинская добавила, что специалистами будет проведено обследование с участием потерпевшей, а также виновной сторон. По его результатам будет составлен акт.
Представитель ЖКХ Минска добавляет, что в случае, если ЧП произошло в выходной, праздничный день или же ночью, то подтвердить факт залития, его причины при помощи справки, которая будет выдана сотрудниками городской аварийной службы, проводившие обследование квартиры, устранявшие причины потопа. Она уточнила, что указанная справка будет основанием для составления акта в первый рабочий день после случившегося.
Специалист отметила, что в акте о залитии указываются причины, которые повлекли повреждения, а также перечень поврежденных конструкций, элементов отделки и имущества граждан. Также в акте указывают лицо, которое причинило вред. Вместе с тем с названному документу должен прикладываться план поврежденного помещения, содержащий схематичное обозначение пострадавших мест.
Змачинская обращает внимание, что для определения объема нанесенного ущерба, не позднее чем через 20 дней с момента ЧП, специалистами обслуживающей организации проводится повторное обследование с участием и пострадавшей, и виновной сторон с составлением дефектного акта, где точно будут указаны объемы и качество отделки пострадавших поверхностей, конструктивных элементов залитых помещений.
После этого, добавляет специалист, проводится оценка причиненного ущерба. В случае бытовых залитий, по требованию одной из сторон и на основании дефектного акта составляется смета на ремонтно-строительные работы. Это делается на основании действующих цен на оказание платных услуг.
— Смета составляется любой организацией, имеющей право на указанный вид деятельности. В документе учитывается качество поврежденных материалов, а их стоимость определяется в ценах розничной торговли, действующих на момент составления сметы, — уточнила Татьяна Змачинская.
По ее словам, если виновной в залитии окажется эксплуатирующая организация, то смета будет составляться данной организацией на безвозвозмездной основе.
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