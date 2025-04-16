Министерство Минска сказало, что нужно делать в случае потопа в квартире

Представитель ЖКХ Минска добавляет, что в случае, если ЧП произошло в выходной, праздничный день или же ночью, то подтвердить факт залития, его причины при помощи справки, которая будет выдана сотрудниками городской аварийной службы, проводившие обследование квартиры, устранявшие причины потопа. Она уточнила, что указанная справка будет основанием для составления акта в первый рабочий день после случившегося.