Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый этап гидравлических испытаний начнется в Екатеринбурге с 22 апреля

В уральской столице началась подготовка к новому отопительному сезону.

В Екатеринбурге началась подготовка к новому отопительному сезону. Первые гидравлические испытания тепловых сетей максимальной температурой пройдут в уральской столице с 22 по 24 апреля.

Так, 22 апреля с 10.00 до 17.00 опрессовки пройдут от котельной на Гурзуфской в Юго-Западном микрорайоне, Центре, на ВИЗе, Широкой речке. 23 апреля с 10.00 до 16.00 — от котельной на Луганской, 27, в жилых домах по улице Луганская. 23 апреля с 10.00 до 16.00 — от котельной на Мурзинской, 1б, в поселке Калиновка. 24 апреля с 10.00 до 16.00 — от котельной на Ремонтном, 10, в поселке Исток.

На период испытаний в режиме постоянной готовности будут дежурить оперативные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании. О повреждениях коммуникаций необходимо сообщать по телефонам: 8 (343) 329−37−01, 8 (343) 222−30−05.