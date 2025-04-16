Первый этап гидравлических испытаний начнется в Екатеринбурге с 22 апреля

Так, 22 апреля с 10.00 до 17.00 опрессовки пройдут от котельной на Гурзуфской в Юго-Западном микрорайоне, Центре, на ВИЗе, Широкой речке. 23 апреля с 10.00 до 16.00 — от котельной на Луганской, 27, в жилых домах по улице Луганская. 23 апреля с 10.00 до 16.00 — от котельной на Мурзинской, 1б, в поселке Калиновка. 24 апреля с 10.00 до 16.00 — от котельной на Ремонтном, 10, в поселке Исток.