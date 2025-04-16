Омич украл у соседа электровелосипед и продал за 7 тысяч рублей

57-летний житель Омска выпил спиртного и оставил у соседа свой электровелосипед. Состояние мужчины не позволяло ему колесить по дорогам. Не прошло и суток, как 39-летний «хранитель» чужой техники сам поехал на ней кататься, а затем продал. Деталями истории поделились 16 апреля в УМВД региона.
«Полицейские разыскали заподозренного в краже мужчину. Фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В этот раз на преступление решился, будучи в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
В ходе разбирательств сотрудники МВД выяснили, что омич продал транспортное средство после совместного застолья с его владельцем. Электросамокат был новым — приобретался в марте 2025 года. Стоимость техники составляет 30 тысяч рублей, однако продавец выручил лишь семь тысяч. Деньги тут же потратил на спиртные напитки.
Самокат уже вернули заявителю. Возбуждено уголовное дело по статье № 158 УК Российской Федерации.
Ранее «КП Омск» сообщила, что гость украл у омички 6 тысяч рублей после того, как кот обмочил ему обувь.