Омич украл у соседа электровелосипед и продал за 7 тысяч рублей

В ходе разбирательств сотрудники МВД выяснили, что омич продал транспортное средство после совместного застолья с его владельцем. Электросамокат был новым — приобретался в марте 2025 года. Стоимость техники составляет 30 тысяч рублей, однако продавец выручил лишь семь тысяч. Деньги тут же потратил на спиртные напитки.