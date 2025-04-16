В Самарской области изменится конечная остановка маршрута № 429

В Самарской области местных жителей предупредили об изменении конечной остановки маршрута № 429. Маршрут сократили с 41,4 км до 31,1 км, об этом сообщили в региональном минтрансе.
— Теперь конечная остановка маршрута будет на автостанции «Аврора» в Самаре, ранее он доезжал до Барбошиной поляны. Сокращение маршрута поможет увеличить пассажиропоток и сократить интервал движения до 20 минут, — отметили в сообщении.
Кроме того, снизится стоимость проезда со 108 до 79 рублей. Перевозку пассажиров организуют 10 автобусов малой вместимости. Новая схема движения начнет действовать в конце апреля после заключения контракта с перевозчиком.