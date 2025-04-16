В Самарской области изменится конечная остановка маршрута № 429

— Теперь конечная остановка маршрута будет на автостанции «Аврора» в Самаре, ранее он доезжал до Барбошиной поляны. Сокращение маршрута поможет увеличить пассажиропоток и сократить интервал движения до 20 минут, — отметили в сообщении.