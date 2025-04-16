«Представились работниками “Водоканала”. В Минске 79-летний мужчина поверил мошенникам, собрал, но не перевел 13 000 рублей

Следом пожилому минчанину уже в мессенджере позвонил лжеправоохранитель. Он сообщил, что личными деньгами мужчины завладели мошенники, которые проводят незаконные операции. Для того, чтобы защитить свои сбережения, пенсионеру нужно перевести средства на «безопасный счет».