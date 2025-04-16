«Представились работниками “Водоканала”. В Минске 79-летний мужчина поверил мошенникам, собрал, но не перевел 13 000 рублей

В Минске пенсионер собрал для мошенников 13 000 рублей, но не перевел деньги. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что 79-летнему жителю Минска на домашний телефон позвонил якобы работник «Водоканала». Звонивший предложил продлить договор на эксплуатацию счетчиков. Мужчина поверил звонившему, продиктовал свои паспортные данные.
Следом пожилому минчанину уже в мессенджере позвонил лжеправоохранитель. Он сообщил, что личными деньгами мужчины завладели мошенники, которые проводят незаконные операции. Для того, чтобы защитить свои сбережения, пенсионеру нужно перевести средства на «безопасный счет».
«Мужчина собрал 13 тысяч рублей и отправился в банк, где осознал, что стал жертвой мошенников и попросил кассира отменить операцию», — уточнили в милиции.
Говорится, что милиционеры, которых вызвала сотрудник банка, подтвердили опасения пожилого минчанина. Заведено уголовное дело.
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