Минтруда РТ назвало топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в республике

Как сообщает Минтруда РТ, первую строчку рейтинга заняли врачи-онкологи — на сегодняшний день открыто 98 вакансий, а средняя предлагаемая зарплата составляет 150 тыс. рублей.
На втором месте оказались операторы электронно-вычислительных и вычислительных машин: при 11 вакансиях средний доход по профессии оценивается в 114,4 тыс. рублей. Третью позицию в списке занимают клепальщики, которым работодатели предлагают около 107,5 тыс. рублей в месяц — в базе данных размещено 132 вакансии.
Четвертую строчку занимают инженеры-конструкторы (103,4 тыс. рублей, 169 вакансий), замыкают пятерку стропальщики со средней зарплатой в 102 тыс. рублей и 178 предложениями о трудоустройстве.
В ведомстве напомнили, что в рамках национального проекта «Кадры», стартовавшего в 2025 году, государство оказывает поддержку как соискателям, так и работодателям для адаптации к потребностям рынка труда.