В Узбекистане продлили срок обязательного получения прав для водителей мопедов и скутеров — теперь до 1 октября

У мопедов и скутеров не было ни номеров, ни документов, что делало их фактически «невидимыми» для камер и инспекторов. Даже если водитель нарушал правила или провоцировал ДТП — его было практически невозможно идентифицировать. А значит, невозможно и привлечь к ответственности. Именно поэтому многие из них просто игнорировали закон, зная, что последствий не будет.