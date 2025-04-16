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В Узбекистане продлили срок обязательного получения прав для водителей мопедов и скутеров — теперь до 1 октября

Vaib.uz (Узбекистан. 16 апреля). Власти Узбекистана приняли давно ожидаемое решение: крайний срок обязательного получения водительских удостоверений категории «А» для водителей мопедов, скутеров и электроскутеров перенесён на 1 октября 2025 года.

Источник: Vaib.Uz

Первоначально планировалось, что все водители должны будут обзавестись документом до 1 марта. Однако уже в середине марта стало очевидно, что значительная часть пользователей двухколёсного транспорта не успела пройти обучение и оформить права. Это вызвало волну недовольства — особенно со стороны курьеров, которые активно используют электромопеды и скутеры для работы в сфере доставки.

Теперь водителям дали дополнительное время на легализацию своей деятельности. Новые требования распространяются на мопеды и скутеры с объёмом двигателя от 25 до 50 см³, электроскутеры с мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт с конструктивной скоростью от 25 до 50 км/ч.

Помимо получения прав, все мопеды, электромопеды и скутеры теперь подлежат регистрации в территориальных подразделениях ГСБДД. В автошколах уже доступны подготовительные курсы: инструкторы помогут освоить теорию, практику и подготовиться к экзаменам.

Зачем это нужно?

На первый взгляд, эти меры могут показаться очередной бюрократией. Но на деле — это шаг к упорядочиванию хаотичного рынка двухколёсного транспорта. До сих пор многие водители скутеров ездили без документов, не зная ПДД и создавая на дорогах аварийные ситуации.

У мопедов и скутеров не было ни номеров, ни документов, что делало их фактически «невидимыми» для камер и инспекторов. Даже если водитель нарушал правила или провоцировал ДТП — его было практически невозможно идентифицировать. А значит, невозможно и привлечь к ответственности. Именно поэтому многие из них просто игнорировали закон, зная, что последствий не будет.

Появление водительских прав и номеров наконец-то создаст инструменты для реального контроля и наказания нарушителей. Теперь у правоохранителей будет возможность штрафовать тех, кто ведёт себя на дороге безответственно.