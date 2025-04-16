В Шелехове девушка-продавец вступила в схватку с уголовником. И победила

Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, в одной из скупок третьего микрорайона произошла история, которую теперь обсуждает весь район: местная жительница Алёна Виноградова, работавшая за прилавком, не растерялась, когда к ней в магазин заглянул человек с далеко не покупательскими намерениями.
Мужчина, как выяснилось позже, 34-летний житель города с внушительным криминальным «послужным списком» — за плечами кражи, грабежи и наркотики — попросил показать ему смартфон за 10 тысяч рублей. Телефон он, конечно, получил, но вот возвращать не планировал. Сорвался с места и рванул к выходу.
Но продавец Алёна не растерялась, кинулась за ним и заставила вернуть гаджет. Да, мужчина успел сбежать, но далеко не ушёл: девушка вызвала полицию, описала внешность беглеца и передала записи с камер — всё по-взрослому.
«Хочется поблагодарить продавца за смелость и активную гражданскую позицию», — сказал начальник Шелеховского ОМВД Евгений Арбатский.
За свою решительность Алёна Виноградова получила признание, благодарственное письмо и букет цветов.