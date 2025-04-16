В Шелехове девушка-продавец вступила в схватку с уголовником. И победила

Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, в одной из скупок третьего микрорайона произошла история, которую теперь обсуждает весь район: местная жительница Алёна Виноградова, работавшая за прилавком, не растерялась, когда к ней в магазин заглянул человек с далеко не покупательскими намерениями.