План «Ковер» введен в аэропорту Нижнего Новгорода 16 апреля

Ограничения на вылет и прием самолетов введено в нижегородском аэропорту имени Чкалова утром 16 апреля. Об этом сообщает Росавиация.
Как сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Также план «Ковер» введен в настоящий момент в ярославском аэропорту Туношна.
«Безопасность полетов — это приоритет», — отметил Кореняко.
Согласно информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотников.