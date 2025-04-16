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План «Ковер» введен в аэропорту Нижнего Новгорода 16 апреля

Принимаются меры для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Время

Ограничения на вылет и прием самолетов введено в нижегородском аэропорту имени Чкалова утром 16 апреля. Об этом сообщает Росавиация.

Как сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также план «Ковер» введен в настоящий момент в ярославском аэропорту Туношна.

«Безопасность полетов — это приоритет», — отметил Кореняко.

Согласно информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотников.