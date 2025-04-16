Парад Победы: в небе Астаны вводят временные ограничения для полетов

В соответствии с информацией Министерства обороны Республики Казахстан, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане в период с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10:00 по 13:00 ч., в городе Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации.