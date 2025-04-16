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Парад Победы: в небе Астаны вводят временные ограничения для полетов

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Комитет гражданской авиации Казахстана предупреждает: в небе Астаны вводятся ограничения для полетов воздушных судов.

Источник: Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции

В соответствии с информацией Министерства обороны Республики Казахстан, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане в период с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10:00 по 13:00 ч., в городе Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации.

сообщил комитет

Пассажиров просят учитывать указанные ограничения при планировании поездок, а также уточнять актуальный статус рейса в справочных службах авиакомпаний и аэропорта.

Air Astana:

Алматы + 7 (727) 244 44 77.

Астана + 7 (7172) 58 44 77.

доп. тел. + 7 702 702 44 77; +7 705 927 44 77.

+7 (7252) 99 88 80.

Qazaq Air:

+7 (727) 356 14 14.

FlyArystаn:

+7 (727) 331−10−10;

+ 7 702 702 02 27 (WhatsApp).

Аэропорт Астаны:

+7 (7172) 702−999.