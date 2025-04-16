Перекрытый Тургеневский: машины встают в пробках, жители признают необходимость перемен

— Я не так часто езжу через мост, так как работаю удаленно. Ремонт необходим, с этим нужно согласиться и примириться. Но из-за ограничения движения жителям придется непросто. Я езжу на общественном транспорте, и даже сейчас сократилось количество маршрутов по Тургеневскому мосту после открытия Яблоновского. Я живу в двух остановках от Краснодара, хожу пешком через Тургеневский мост, если большие пробки или есть свободное время. Считаю, что нужно максимально расширить полосы, а лучше построить ещё один мост. Неудобства будут из-за ещё большего транспортного затора, так как останутся только две полосы. И скорее всего такси будут задирать цены, они и так неохотно сюда едут. А поскольку скоро мне предстоят поездки в вечернее время на вокзал, то я с тревогой жду этого события, боясь опоздать, — рассказала Марина Жилина.