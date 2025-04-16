Перекрытый Тургеневский: машины встают в пробках, жители признают необходимость перемен

Еще совсем недавно жители и гости кубанской столицы переживали сложности при закрытии старого и строительстве нового Яблоновского моста. И вот теперь снова приходится терпеть почти то же самое. Однако сегодняшняя ситуация все-таки легче, поскольку проезд по половине моста все же оставили.
В мэрии Краснодара объяснили, что ждет водителей и пешеходов в ближайший год:
— Движение по Тургеневскому мосту перекроют наполовину, оставив две полосы.
— Большегрузам запретят проезд по мосту, вместо этого им будут предложены альтернативные маршруты.
— Пешеходы не смогут передвигаться по объекту со стороны проведения дорожных работ. Для них организуют временные пешеходные переходы.
— Под мостом проход для пешеходов полностью закроют.
Проблема зрела давно.
Тургеневский мост связывает Кубань с Адыгеей и ежедневно по нему проезжают свыше 50 тысяч автомобилей. И власти, и автомобилисты признают, что в настоящее время мост находится в ужасном состоянии. Его не ремонтировали почти 40 лет.
— Мы долго к этому шли, долго готовились, — сказал глава города Краснодара Евгений Наумов.
Мэр признал, что водителям и пешеходам придется потерпеть сложности, но отметил, результат того стоит. На время работ для автомобилистов разработали новые схемы движения.
Тургеневский мост важен и для Адыгеи. Глава Тахтамукайского района Аскер Савв обещал помочь в реконструкции объекта.
Тем временем жители Адыгеи ждут события с некоторой тревогой и уже готовятся к заторам, однако необходимость ремонта отрицать не могут.
— Я не так часто езжу через мост, так как работаю удаленно. Ремонт необходим, с этим нужно согласиться и примириться. Но из-за ограничения движения жителям придется непросто. Я езжу на общественном транспорте, и даже сейчас сократилось количество маршрутов по Тургеневскому мосту после открытия Яблоновского. Я живу в двух остановках от Краснодара, хожу пешком через Тургеневский мост, если большие пробки или есть свободное время. Считаю, что нужно максимально расширить полосы, а лучше построить ещё один мост. Неудобства будут из-за ещё большего транспортного затора, так как останутся только две полосы. И скорее всего такси будут задирать цены, они и так неохотно сюда едут. А поскольку скоро мне предстоят поездки в вечернее время на вокзал, то я с тревогой жду этого события, боясь опоздать, — рассказала Марина Жилина.
С мнением женщины согласна и другая жительница Адыгеи.
— Ремонт Тургеневского моста однозначно нужен — на нем много щелей, ухабин. Когда едем, мост даже покачивается. При строительстве Яблоновского моста вся нагрузка шла на Тургеневский. Думаю, это тоже могло повлиять на его текущее состояние. Конечно, жителей ждут неудобства. Население Адыгеи сейчас значительно увеличилось, поэтому придется долго добираться на работу по Яблоновскому мосту. Но ничего не поделать, остается лишь надеяться, что власти смогут придумать, как разгрузить дороги, — отметила Лариса Акулич.
Кто и как будет обновлять мост.
За реконструкцию Тургеневского моста взялась компания «Основа». В её арсенале — целый ряд успешных проектов в сфере строительства автодорог и магистралей. Контракт с администрацией Краснодара компания подписала 4 апреля. На реализацию данного проекта предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Завершить ремонт планируют в августе следующего года, но подрядчик рассчитывает справиться раньше.
— Поручил мэру Краснодара обеспечить круглосуточное ведение ремонта. На объекте предстоит заменить опорные балки, железобетонные плиты, восстановить покрытие тротуара и дороги, — подчеркнул глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Небольшая предыстория.
Напомним, что возводить Тургеневский мост начали ещё в 1978 году, но регулярное движение по нему было запущено лишь в 1986-м. В связи со строительством торгового центра МЕГА Адыгея в 2008 году, нагрузка на мост значительно возросла. А в 2015 году случилось его частичное обрушение из-за повреждения шва. Именно в тот момент мэрия кубанской столицы впервые подняла вопрос о реконструкции.
Не мостом единым.
Обновление Тургеневского моста состоится в рамках стратегии развития транспортной инфраструктуры Краснодара. Эту инициативу выдвинул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в 2024 году после «Прямой линии» с ним, где обсуждалась проблема краснодарских дорог. Реализация региональной программы начнется с Тургеневского моста, но к 2035 году, губернатор обещает построить и привести в надлежащий вид 27 развязок, путепроводов и дорог Краснодара.
В текущем году местные власти приступят к реконструкции улиц Красных Партизан и Есенина, путепровода по ул. им. Фадеева, начнут строительство развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского. Ещё одним ключевым объектом станет Западный подъезд к городу.
В целом в Краснодарском крае планируется отремонтировать более 200 километров дорог. Уже идет строительство обходных дорог Тимашевска и станицы Ленинградской, Восточного подъезда к Краснодару. Стартовали дорожные работы на трассах Краснодар — Ейск и Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. В настоящий момент готовится строительство подъезда к поселку Афипскому в Северском районе.