В аэропорту Нижнего Новгорода задержали несколько рейсов

Также изменилось время прибытия воздушного судна авиакомпании «Россия» из Москвы. Первоначально борт должен был оказаться в аэропорту Нижнего Новгорода в 07.20. Согласно онлайн-табло местного аэропорта, сейчас он ожидается в 11.50. Кроме того, незначительно сместилось в расписании время прибытия самолёта авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга.