В аэропорту Нижнего Новгорода задержали несколько рейсов

ПЕРМЬ, 16 апр — РИА Новости. Вылеты трех самолетов и прибытие двух задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода после введения ограничений на полеты, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на полеты введены в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля.
«В связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения в аэропорту Нижнего Новгорода на прием и выпуск самолетов, на 8.30 мск задерживаются два рейса на прибытие и три на отправление», — рассказал представитель аэропорта.
Как следует из данных онлайн-табло аэропорта имени Чкалова, вылет самолета в Шарм-эш-Шейх (Египет) был запланирован на 7.30, в Екатеринбург — на 7.25, в Москву — на 8.20. Сейчас время отправление первых двух рейсов — 11.00 и 10.30, третьего — 13.00.
Также изменилось время прибытия воздушного судна авиакомпании «Россия» из Москвы. Первоначально борт должен был оказаться в аэропорту Нижнего Новгорода в 07.20. Согласно онлайн-табло местного аэропорта, сейчас он ожидается в 11.50. Кроме того, незначительно сместилось в расписании время прибытия самолёта авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга.