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По Красноярской железной дороге проедет «Поезд Победы»

Легендарный паровоз повезет по городам Красноярского края передвижную экспозицию.

Источник: КрасЖД

По Красноярской железной дороге поедет «Поезд Победы». Во главе специального поезда — легендарный паровоз «Лебедянка», который восстановили железнодорожники. В составе — платформа с военной техникой, вагон-теплушка и вагон-сцена для артистов агитбригады.

Передвижную экспозицию можно будет увидеть на следующих станциях:

— 21 апреля — в Боготоле.

— 22 апреля — в Ужуре.

— 24 апреля — в Абакане.

— 25 апреля — в Саянском.

— 5 мая — в Красноярске.

На каждую из станций поезд будет приходить ровно в полдень. Это будет реконструкция исторических событий, символизирующая прибытие воинских эшелонов в годы Великой Отечественной войны.

Среди экспонатов будут гаубицы, зенитные и противотанковые пушки, которые участвовали в переломных сражениях. Для машиниста и его помощника специально сшили форму 40-х годов. Артисты исполнят песни военных лет.