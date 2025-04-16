По Красноярской железной дороге проедет «Поезд Победы»

По Красноярской железной дороге поедет «Поезд Победы». Во главе специального поезда — легендарный паровоз «Лебедянка», который восстановили железнодорожники. В составе — платформа с военной техникой, вагон-теплушка и вагон-сцена для артистов агитбригады.
Передвижную экспозицию можно будет увидеть на следующих станциях:
— 21 апреля — в Боготоле.
— 22 апреля — в Ужуре.
— 24 апреля — в Абакане.
— 25 апреля — в Саянском.
— 5 мая — в Красноярске.
На каждую из станций поезд будет приходить ровно в полдень. Это будет реконструкция исторических событий, символизирующая прибытие воинских эшелонов в годы Великой Отечественной войны.
Среди экспонатов будут гаубицы, зенитные и противотанковые пушки, которые участвовали в переломных сражениях. Для машиниста и его помощника специально сшили форму 40-х годов. Артисты исполнят песни военных лет.