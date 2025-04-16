Почти 14 кг опасных сухофруктов изъяли в нижегородском аэропорту

Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора. Продукция перевозилась пассажирами в ручной клади и багаже без документального сопровождения, что является нарушением карантинного законодательства. Всего за первый квартал 2025 года специалисты ведомства проверили 48 рейсов и более 7 700 пассажиров. В трёх случаях были зафиксированы попытки ввоза подкарантинной продукции с нарушениями. Изъятые продукты сожгли в специальной печи на территории аэропорта. Россельхознадзор напоминает: ввоз подкарантинной продукции без соответствующих документов запрещён и может представлять фитосанитарную угрозу. Ранее сообщалось, что сотрудники управления Россельхознадзора проверили нижегородский филиал дельфинария фирмы «Дельфин» (ООО).