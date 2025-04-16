Запуск дрона обошёлся ангарчанину в круглую сумму

Как рассказали в пресс-службе Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры, мужчина в январе этого года решил поднять в небо беспилотник над жилым районом, не утруждая себя оформлением необходимых документов.
Выяснилось, что летательный аппарат не только не был зарегистрирован в установленном порядке, но и не имел положенных опознавательных знаков.
Проще говоря, летал себе «втихаря», как будто законы для его оператора не писаны. Но полет был недолгим и очень дорогим.
За такую самонадеянность ангарчанин стал фигурантом сразу двух административных дел — за нарушение правил использования воздушного пространства и за нарушение требований безопасности при эксплуатации воздушного судна.
Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в общей сумме 32 тысячи рублей.
Пока постановление в силу не вступило.
К слову, напомним, точно такой же штраф — 32 тысячи рублей — заплатил и самодеятельный оператор дрона в Иркутске.