Турнир по художественной гимнастике «Звезды на Байкале» пройдет в Иркутске

«Турнир “Звезды на Байкале” — яркое событие в спортивной жизни Иркутской области, в котором принимают участие как самые юные гимнастки, так и спортсменки, имеющие звание мастера спорта России. Соревнования посвящены памяти выдающейся гимнастки Оксаны Костиной, которая навсегда вписала свое имя в историю мирового спорта. Турнир был возобновлен по инициативе тренера спортсменки Ольги Владимировны Буяновой. Именно она вкладывает свои силы и душу в то, чтобы все прошло на высочайшем уровне», — отметил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.