Турнир по художественной гимнастике «Звезды на Байкале» пройдет в Иркутске

С 24 по 26 апреля в иркутском спорткомплексе «Байкал-Арена» состоится открытый турнир по художественной гимнастике «Звезды на Байкале» (12+). Соревнования посвящены памяти выдающейся спортсменки — семикратной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта СССР Оксаны Костиной. Участие в турнире примут более 500 гимнасток из разных регионов России, включая Москву, Амурскую, Иркутскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, а также Забайкальский и Красноярский края, Республику Саха (Якутия), пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
«Турнир “Звезды на Байкале” — яркое событие в спортивной жизни Иркутской области, в котором принимают участие как самые юные гимнастки, так и спортсменки, имеющие звание мастера спорта России. Соревнования посвящены памяти выдающейся гимнастки Оксаны Костиной, которая навсегда вписала свое имя в историю мирового спорта. Турнир был возобновлен по инициативе тренера спортсменки Ольги Владимировны Буяновой. Именно она вкладывает свои силы и душу в то, чтобы все прошло на высочайшем уровне», — отметил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.
Соревнования проводятся в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. В турнире могут принять участие женщины от 14 лет и старше по программе мастеров спорта, юниорки 12−13 лет по программе кандидатов в мастера спорта, девочки 10−11 лет по программе первого спортивного разряда. Самыми юными участницами станут спортсменки от шести лет. Впервые на турнире запланировано выступление спортсменок гимнастическими дуэтами.
Почетным гостем соревнований станет Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Дарья Дмитриева. Знаменитая спортсменка примет участие в открытии соревнований, награждении победителей и призеров, а также в гала-концерте.
Главный судья соревнований «Звезды на Байкале» — Ольга Буянова, Заслуженный тренер СССР и России, тренер многократной чемпионки мира Оксаны Костиной и серебренного призера Олимпийских игр Дарьи Дмитриевой.
Торжественное открытие турнира состоится 24 апреля в 16.00. На открытии соревнований будет продемонстрирован фильм «Жизнь моя — Моя гимнастика» (12+), который расскажет о спортивной жизни Оксаны Костиной.
26 апреля в 18.30 начнется церемония награждения, затем пройдет гала-концерт, который будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В гала-концерте с показательными выступлениями примут участие воспитанницы областной спортивной школы по художественной гимнастике Ольги Буяновой.