Без электричества остаются 76 населенных пунктов в Иркутской области после бури

В Иркутской области после сильного порывистого ветра без электроснабжения остаются 76 населенных пунктов в четырех МО. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), отметив, что такая обстановка с электроснабжением актуальна на утро сегодня, 16 апреля. Без электричества оставались дома в Нижнеудинске, Тулуне, Тайшетском районе и Чунском муниципальном округе, передает ИА IrkutskMedia.
Добавим, что всего в минувшие сутки превентивно энергетики отключали электроснабжение в 594 населенных пунктах в 19 районах области.
Ранее агентство сообщало, что сильный ветер наблюдался в том числе в Иркутске и районе, Тулунском, Братском, Куйтунском, Нижнеудинском, Чунском, Балаганском, Нукутском, Зиминском, Черемховском, Усольском районах и Ангарском горокруге. Также накануне днем случился крупный пожар в деревне Егоровщина Иркутского района. Его тушение осложнялось порывами сильного ветра. Огонь ликвидировали на площади 186 кв.метров. Сгорели два жилых дома и надворные постройки.