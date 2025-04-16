Без электричества остаются 76 населенных пунктов в Иркутской области после бури

В Иркутской области после сильного порывистого ветра без электроснабжения остаются 76 населенных пунктов в четырех МО. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), отметив, что такая обстановка с электроснабжением актуальна на утро сегодня, 16 апреля. Без электричества оставались дома в Нижнеудинске, Тулуне, Тайшетском районе и Чунском муниципальном округе, передает ИА IrkutskMedia.