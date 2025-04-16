В Красноярске выделили средства на ремонт «Платинум Арены»

В связи с этим на арене также приостановлены концерты.
Как стало известно, финансирование на разработку проектной документации было предусмотрено в весенней корректировке краевого бюджета, где на эти цели выделено дополнительно 100 миллионов рублей.
Напомним, что среди выявленных недостатков, требующих устранения, значится деформация монолитных плит. Первоначально представители Минспорта отрицали наличие небезопасных условий на объекте «Универсиады-2019», однако впоследствии подтвердили, что ведется работа по составлению сметы на ремонт.
Ранее рассказывали, что Красноярский ТРЦ «Июнь» вновь выставлен на продажу за 1,6 миллиарда рублей.