Заблокированных в шахте «Садкинская» в Ростовской области горняков удалось спасти

До этого в феврале 2025 года на шахте в Соликамске произошел обвал, в результате которого два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.​ В декабре 2024 года на шахте «Ново-Кальинская» обрушилась горная порода, в результате один из горняков самостоятельно эвакуировался; другой позднее умер.