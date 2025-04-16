Навигация для маломерных судов открылась в Ленобласти 16 апреля

Навигация маломерных судов в Петербурге в 2025 году: новые маршруты и инфраструктура. В этот период городские реки и каналы заполонят прогулочные теплоходы, скоростные суда и экскурсионные маршруты, приглашающие жителей и гостей города посмотреть на величественные набережные и дворцы с необычного ракурса.