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Навигация для маломерных судов открылась в Ленобласти 16 апреля

В среду, 16 апреля, в Ленинградской области стартовала навигация для маломерных судов, сообщил региональный сайт правительства.

Постановление об открытии судоходства подписал губернатор Александр Дрозденко.

Решение было принято ввиду полного освобождения водоемов от ледяного покрова и благоприятного прогноза гидрометеоусловий в регионе.

Местных жителей и туристов призывают строго следовать правилам безопасности на воде, избегать рискованных ситуаций и незамедлительно обращаться по телефону службы спасения 112 при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Навигация маломерных судов в Петербурге в 2025 году: новые маршруты и инфраструктура. В этот период городские реки и каналы заполонят прогулочные теплоходы, скоростные суда и экскурсионные маршруты, приглашающие жителей и гостей города посмотреть на величественные набережные и дворцы с необычного ракурса.