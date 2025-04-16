Оперативная группа МЧС по контролю за весенним половодьем вылетела в Киренск

Более 19 тысяч человек защищают территории Приангарья от паводков. Задействовано 2,5 тысячи единиц техники. Оперативная группа из 11 спасателей уже вылетела на вертолете Ми-8 в Киренск, где ожидается весеннее половодье. Они начнут работу с 17 апреля.