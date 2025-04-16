Скоро узбекистанцы смогут использовать транспортные карты ATTO в Казахстане и Кыргызстане

Для справки: единый оператор автоматизированной системы оплаты проезда в Узбекистане — АТТО — один из крупнейших операторов микроплатежей в Центральной Азии, за пять лет обработал свыше 1,25 млрд транзакций. На сегодняшний день к системе АТТО подключены 13 регионов, выпущено более 2 млн транспортных карт, а 1,3 млн пользователей выбрали АТТО для оплаты различных услуг.