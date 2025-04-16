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Скоро узбекистанцы смогут использовать транспортные карты ATTO в Казахстане и Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Скоро узбекистанцы смогут использовать транспортные карты ATTO в Казахстане и Кыргызстане. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил сооснователь и управляющий партнер АТТО Тимур Азадов.

Источник: Sputnik.uz

Совместно с нашим технологическим партнером мы дали старт проекту Global Payment Network среди операторов общественного транспорта. В рамках этого проекта АТТО активно работает над взаимной интеграцией с транспортными операторами Кыргызстана и Казахстана. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем пользователи транспортных карт АТТО смогут оплачивать проезд в общественном транспорте этих стран.

рассказал он

По словам Азадова, работу ведут и в обратном направлении.

Мы рассчитываем на взаимную интеграцию: пользователи транспортных карт оператора из Кыргызстана, базирующегося в Бишкеке, смогут использовать свои карты для оплаты в Узбекистане.

добавил он

Кроме того, расширяется сотрудничество в этом направлении с Турцией, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Для справки: единый оператор автоматизированной системы оплаты проезда в Узбекистане — АТТО — один из крупнейших операторов микроплатежей в Центральной Азии, за пять лет обработал свыше 1,25 млрд транзакций. На сегодняшний день к системе АТТО подключены 13 регионов, выпущено более 2 млн транспортных карт, а 1,3 млн пользователей выбрали АТТО для оплаты различных услуг.