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В московском метро запустили поезд к юбилею Победы

На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд к 80-летию Победы.

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Тематический поезд к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По традиции украшаем городской транспорт в честь главных государственных праздников по поручению Сергея Собянина. В этом году отмечаем особую дату — 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Тематический состав, запущенный к 9 Мая, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до конца июня», — приводятся слова Ликсутова на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что поезд оформлен в красно-бежевых тонах. В каждом вагоне можно увидеть надписи: «С праздником Великой Победы!» и «80 Победа!».