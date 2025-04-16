В московском метро запустили поезд к юбилею Победы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Тематический поезд к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По традиции украшаем городской транспорт в честь главных государственных праздников по поручению Сергея Собянина. В этом году отмечаем особую дату — 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Тематический состав, запущенный к 9 Мая, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до конца июня», — приводятся слова Ликсутова на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что поезд оформлен в красно-бежевых тонах. В каждом вагоне можно увидеть надписи: «С праздником Великой Победы!» и «80 Победа!».