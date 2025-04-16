17 апреля в Емельяновском районе на Обходе Красноярска изменится схема движения. На трассе стартует капитальный ремонт.
Речь идет об участке с 1 по 5,2 км, от Дрокинской горы до путепровода через проспект Котельникова.
«Движение автомобилей будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону. На объекте уже установлены ограждения и оповещающие знаки», — предупредили в краевом Управлении автодорог.
Основной объем работ запланирован на 2025 год. Их выполнит ООО «НБС-Сибирь» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», финансирование — более 1 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.
Для усиления покрытие сделают многослойным: нижний слой основания устроят с применением холодного ресайклинга с добавлением щебня, верхний выполнят из черного щебня, затем уложат двойной слой асфальтобетона. Также на участке отремонтируют водопропускные трубы, смонтируют систему для сбора и сброса воды с проезжей части. Кюветы и откосы насыпи трассы укрепят с использованием георешетки.
Кроме того, установят освещение, обустроят тротуары с пешеходным ограждением, приведут в порядок остановки с устройством переходно-скоростных и разделительных полос, смонтируют барьерное ограждение, обновят знаки и разметку, нанесут шумовые полосы на проезжей части.
«Обход Красноярска — одно из самых загруженных направлений агломерации. Поэтому к проезжей части предъявляются высочайшие требования, особенно в части усиления дорожного покрытия. Интенсивность движения на сегодняшний день составляет порядка 37 тысяч автомобилей в сутки, в 2033 году ориентировочная интенсивность составит около 60 тысяч в сутки, а в 2041 году — 76 тысяч», — рассказал министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.
Дорожники приносят извинения за временные неудобства и просят водителей учитывать информацию об ограничениях, заранее планировать маршрут и время выезда.