На Обходе Красноярска изменится схема движения

«Обход Красноярска — одно из самых загруженных направлений агломерации. Поэтому к проезжей части предъявляются высочайшие требования, особенно в части усиления дорожного покрытия. Интенсивность движения на сегодняшний день составляет порядка 37 тысяч автомобилей в сутки, в 2033 году ориентировочная интенсивность составит около 60 тысяч в сутки, а в 2041 году — 76 тысяч», — рассказал министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.