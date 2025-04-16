В Уфе произошло аварийное отключение горячего водоснабжения

Отметим, что это не первая коммунальная авария в Уфе с начала недели. Сначала без света сидели жители поселка 8 Марта, затем в аварийном порядке отключалось отопление — в нескольких домах на ул. Мушникова, а потом в 25 многоквартирных домам по улицам Б. Хмельницкого, Кольцевой, Вологодской и Черниковской.