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В Уфе произошло аварийное отключение горячего водоснабжения

Коммунальная авария случилась в Калининском районе города.

В Калининском районе Уфы произошло аварийное отключение горячего водоснабжения.

Как сообщают в Управлении гражданской защиты, без горячей воды остались 5 жилых домов по по адресам ул. Машиностроителей, 4, 6, и 4/1, а также ул. Интернациональной, 139 и 141.

«Ремонтные работы проводятся силами ООО “БашРТС”. Аварийная ситуация находится на контроле», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что это не первая коммунальная авария в Уфе с начала недели. Сначала без света сидели жители поселка 8 Марта, затем в аварийном порядке отключалось отопление — в нескольких домах на ул. Мушникова, а потом в 25 многоквартирных домам по улицам Б. Хмельницкого, Кольцевой, Вологодской и Черниковской.