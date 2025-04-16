В Уфе произошло аварийное отключение горячего водоснабжения

В Калининском районе Уфы произошло аварийное отключение горячего водоснабжения.
Как сообщают в Управлении гражданской защиты, без горячей воды остались 5 жилых домов по по адресам ул. Машиностроителей, 4, 6, и 4/1, а также ул. Интернациональной, 139 и 141.
«Ремонтные работы проводятся силами ООО “БашРТС”. Аварийная ситуация находится на контроле», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что это не первая коммунальная авария в Уфе с начала недели. Сначала без света сидели жители поселка 8 Марта, затем в аварийном порядке отключалось отопление — в нескольких домах на ул. Мушникова, а потом в 25 многоквартирных домам по улицам Б. Хмельницкого, Кольцевой, Вологодской и Черниковской.