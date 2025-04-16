Пять жилых домов в Уфе из-за коммунальной аварии остались без горячей воды

В Калининском районе Уфы внезапно прекратилась подача горячего водоснабжения. Об этом сообщает УГЗ города. В результате коммунальной аварии без ГВС остались жители пяти многоквартирных домов, расположенных на улицах Машиностроителей, 4, 6, 4/1 и Интернациональной, 139, 141.
Как сообщили в обслуживающей организации ООО «БашРТС», в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов.
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