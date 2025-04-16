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В Беларуси обустраивают пляж у замка с привидениями

На территории Коссовского дворцово-паркового ансамбля в Брестской области начали обустраивать пляжную зону. Об этом сообщил заместитель председателя Ивацевичского райисполкома Андрей Регес, пишет БЕЛТА.

Источник: Смартпресс

По его словам, Коссовский дворец ежегодно посещают более 100 тысяч человек, особенно в теплое время года. На территории ансамбля находится пруд глубиной до 2,5 метра — именно здесь решили создать зону отдыха у воды.

«Пляж давно напрашивался. Осенью водолазы обследовали дно, берега очистили от лишней растительности. Сейчас песок практически полностью завезен — всего около 600 кубометров», — отметил Регес.

Планируется также обустроить газон для отдыха на траве, установить деревянные шезлонги, раздевалки, теневые навесы, мусорные контейнеры и волейбольную площадку.

Работы хотят завершить к началу купального сезона. Длина пляжа составит около 100 метров. Также в этом месте будет установлен пост ОСВОД.