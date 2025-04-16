Бывшую жену Баскова могут признать банкротом

Суды признали незаконной выплату «Биотэком» с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат «Биотэк» обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком «Санкт-Петербург».