Снег и ночные морозы до 6 градусов обещают синоптики в Казахстане

Лишь на западе Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков и постепенное повышение температуры воздуха днем от 17−22 градусов до 23−28 градусов тепла. По Казахстану обещают усиление ветра до 15−20 м/с, в ночные и утренние часы туманы.