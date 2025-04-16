Снег и ночные морозы до 6 градусов обещают синоптики в Казахстане

По данным синоптиков, с северо-западным вторжением на большей территории республики ожидаются осадки.
17 апреля на востоке страны ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде снега, и понижение температуры воздуха на севере, в центре и востоке Казахстана ночью до 1−6 градусов мороза, днем до 1−8 градусов тепла.
В горных и предгорных районах юга страны ожидаются ночью осадки в виде дождя и снега, днем дожди, временами сильные, в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов.
Лишь на западе Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков и постепенное повышение температуры воздуха днем от 17−22 градусов до 23−28 градусов тепла. По Казахстану обещают усиление ветра до 15−20 м/с, в ночные и утренние часы туманы.