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В Ростовской области разоблачили фейковое видео с врио губернатора

В сети распространяют фальшивое видео о гибели 75 горняков в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В интернете распространяют фейковое видео с врио губернатора Ростовской области. На нем он якобы говорит, что из-за обрушения на шахте «Садкинская» погибли 75 рабочих. Однако видео не соответствует действительности. Об этом сообщил телеграм-канал, который борется с фейками.

В сообщении говорится, что видео было создано при помощи дипфейка. А за основу взяли ролик с Юрием Слюсарем, где он говорит о благоустройстве площади Ленина в Ростове.

Отметим, что рано утром в среду, 16 апреля, в своем телеграм-канале врио губернатора сообщил о завершении спасательной операции на шахте. Двух горняков, которые застряли в забое после обвала породы, удалось спасти. В удовлетворительном состоянии их подняли на поверхность. Сейчас они уже дома.