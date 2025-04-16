В Ростовской области разоблачили фейковое видео с врио губернатора

Отметим, что рано утром в среду, 16 апреля, в своем телеграм-канале врио губернатора сообщил о завершении спасательной операции на шахте. Двух горняков, которые застряли в забое после обвала породы, удалось спасти. В удовлетворительном состоянии их подняли на поверхность. Сейчас они уже дома.