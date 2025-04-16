В Ростовской области разоблачили фейковое видео с врио губернатора

В интернете распространяют фейковое видео с врио губернатора Ростовской области. На нем он якобы говорит, что из-за обрушения на шахте «Садкинская» погибли 75 рабочих. Однако видео не соответствует действительности. Об этом сообщил телеграм-канал, который борется с фейками.
В сообщении говорится, что видео было создано при помощи дипфейка. А за основу взяли ролик с Юрием Слюсарем, где он говорит о благоустройстве площади Ленина в Ростове.
Отметим, что рано утром в среду, 16 апреля, в своем телеграм-канале врио губернатора сообщил о завершении спасательной операции на шахте. Двух горняков, которые застряли в забое после обвала породы, удалось спасти. В удовлетворительном состоянии их подняли на поверхность. Сейчас они уже дома.