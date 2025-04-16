Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Почетный гражданин Москвы, участник Великой Отечественной войны, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай скончался на 101-м году жизни, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
«Сегодня на 101-м году жизни не стало почетного гражданина Москвы, участника Великой Отечественной войны, руководителя Московского комитета ветеранов войны Ивана Андреевича Слухая», — сказал Шапошников на пленарном заседании Мосгордумы в среду.
Память Слухая депутаты почтили минутой молчания.
«Почти 30 лет Иван Андреевич возглавлял Московский комитет ветеранов войны, был рядом с теми, кто, как и он, ковал Великую Победу. Иван Андреевич вместе с нами создавал программу “Памяти Московского народного ополчения”, вложил в нее душу, знания и огромный личный опыт. Он считал своим долгом сохранить память о подвиге москвичей, вставших на защиту Родины в самые тяжелые дни… Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого великого человека. Память о нем — навсегда в наших сердцах», — написал позднее Шапошников в Telegram-канале.
Слухай в 1942 году добровольцем ушел в народное ополчение. После окончания ускоренного курса пехотного училища в городе Уральске был направлен под Сталинград — на защиту Волжской твердыни в составе минометной роты отдельного учебного батальона 37-й стрелковой дивизии. В дальнейшем воевал под Белгородом, Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, Днестр, Дунай. При форсировании Днепра получил множественное осколочное ранение от разрыва вражеской гранаты, но покинул поле боя, лишь дождавшись подкрепления. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии.
За безупречную службу Родине Слухай награжден орденами и медалями, в том числе четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, орденами Александра Невского, Дружбы, Почета, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.
В 2016 году по представлению мэра Москвы Сергея Собянина решением Московской городской думы Слухаю было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Москвы».