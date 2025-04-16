Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай

«Почти 30 лет Иван Андреевич возглавлял Московский комитет ветеранов войны, был рядом с теми, кто, как и он, ковал Великую Победу. Иван Андреевич вместе с нами создавал программу “Памяти Московского народного ополчения”, вложил в нее душу, знания и огромный личный опыт. Он считал своим долгом сохранить память о подвиге москвичей, вставших на защиту Родины в самые тяжелые дни… Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого великого человека. Память о нем — навсегда в наших сердцах», — написал позднее Шапошников в Telegram-канале.