Пропавший пермяк полгода скитался по регионам и сбежал из работного дома

Мужчина из Перми, пропавший больше полугода назад, всё это время скитался по соседним регионам и сбежал из работного дома.
Историю спасения пермяка рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Челябинской области. 49-летний Дмитрий ушёл из дома и исчез ещё в сентябре 2024 года. Тогда волонтёры активно искали его в Перми, а позже узнали, что картой пермяка расплатились в Челябинске и подключили к поискам коллег из другого региона. В организации отмечали, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Попытки обнаружить Дмитрия в Челябинской области не увенчались успехом. Через два месяца оказалось, что он вновь изменил локацию. На сей раз пермяка увидели в Уфе. После этого след снова оборвался на несколько недель и месяцев. До апреля 2025 года новостей о мужчине не было.
«Солнечным апрельским днем в Челябинске на телефон инфорга Натальи Звягинцевой (позывной “Белка45”) поступает ммс из республики Башкортостан. В сообщении — фотография человека, которого опознала по ориентировке, размещённой в интернете, местная жительница», — рассказывает отряд «ЛизаАлерт».
Сам мужчина поделился подробностями того, где он был больше полугода. Как оказалось, в Уфе его поместили в работный дом, где он трудился за еду. Сбежав из него Дмитрий решил пешком вернуться в родную Пермь и остановился в селе Шудек, где ему и помогли местные жители. Сейчас родственники уже забрали пермяка и вернули его домой. Поиск мужчины был остановлен.