Пропавший пермяк полгода скитался по регионам и сбежал из работного дома

Сам мужчина поделился подробностями того, где он был больше полугода. Как оказалось, в Уфе его поместили в работный дом, где он трудился за еду. Сбежав из него Дмитрий решил пешком вернуться в родную Пермь и остановился в селе Шудек, где ему и помогли местные жители. Сейчас родственники уже забрали пермяка и вернули его домой. Поиск мужчины был остановлен.