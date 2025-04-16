Почетный гражданин Москвы, участник ВОВ Иван Слухай скончался на 101-м году жизни

Слухай родился в 1924 году на Урале в поселке Успенка. В 1927 году его семья переехала в село Васильевка Оренбургской области. В 1937 году Слухай окончил семиклассную школу, а спустя 2 года стал учителем и параллельно окончил педагогический техникум. В 1940 году он был заведующим школой и секретарем райкома комсомола.