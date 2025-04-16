Ленинский сад и сквер Славы: В Казани после зимы заработали первые городские фонтаны

Напомним, с начала весенне-летнего периода в Казани началась активная мойка памятников. В порядок уже приведены бюсты Николая Лобачевского и Александра Вишневского, памятники Габдулле Тукаю, Шигабутдину Марджани, Гавриилу Державину, Баки Урманче и Рудольфу Нуриеву, а также мемориал героям Великой Отечественной войны в поселке Дербышки, монумент погибшим в ВОВ на ул. Искра, памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и верстовой столб на Советской площади. Работы по благоустройству территорий города и подготовке к весенне-летнему периода продолжаются.