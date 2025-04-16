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Ленинский сад и сквер Славы: В Казани после зимы заработали первые городские фонтаны

Работы по их запуску займут около двух недель.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани после зимы заработали первые городские фонтаны — в Ленинском саду и сквере Славы. Также сегодня фонтаны запустят у оперного театра и у ДК Саид-Галеева.

Запуск всех фонтанов займет около двух недель. За это время заработают все 29 объектов, находящихся на балансе Комитета внешнего благоустройства, среди них: фонтаны в парках им. Горького и им. Тинчурина, бульваре «Ак Чәчәкләр», сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ, Саду рыбака, набережной Казанки, детском парке «Елмай» и др.

Напомним, с начала весенне-летнего периода в Казани началась активная мойка памятников. В порядок уже приведены бюсты Николая Лобачевского и Александра Вишневского, памятники Габдулле Тукаю, Шигабутдину Марджани, Гавриилу Державину, Баки Урманче и Рудольфу Нуриеву, а также мемориал героям Великой Отечественной войны в поселке Дербышки, монумент погибшим в ВОВ на ул. Искра, памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и верстовой столб на Советской площади. Работы по благоустройству территорий города и подготовке к весенне-летнему периода продолжаются.