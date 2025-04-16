Андрей Бочаров подчеркнул актуальность книги «Сталинград. Без срока давности»

По словам Андрея Бочарова, в условиях этих событий без преувеличения становится очевидным всемирно-историческое значение Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.
Губернатор указал на необходимость помнить о боли и горе, которые война принесла в каждый дом и каждую семью, и подчеркнул, что нельзя забывать ни одного дня страданий нашего многонационального народа в годы немецко-фашистской агрессии.
Издание книги «Сталинград. Без срока давности» представляет собой важный шаг в сохранении исторической правды и памяти о подвиге Поколения Победителей. Книга основана на реальных событиях и состоит из пяти глав: «Сталинград — Родина Победы», «Жертвы геноцида», «Экономические последствия геноцида», «Судебный процесс» и «Сохранение исторической памяти».
Такая структура позволяет всесторонне осветить исторический период, охватывающий основные этапы жизни людей на сталинградской земле в середине 20-го и начале 21-го века.
Совместная работа исследователей и ветеранов позволила создать новую книгу, в которой на более чем 350 страницах собраны уникальные архивные документы, бесценные воспоминания фронтовиков, ветеранов и жителей осажденного Сталинграда. Издание включает хронологию значимых событий в истории нашей страны, а также фотографические и аналитические материалы. Среди представленных данных также имеются материалы судебного процесса, который состоялся в Волгоградском областном суде летом 2023 года. Эта книга станет важным вкладом в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.