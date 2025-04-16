Андрей Бочаров подчеркнул актуальность книги «Сталинград. Без срока давности»

Совместная работа исследователей и ветеранов позволила создать новую книгу, в которой на более чем 350 страницах собраны уникальные архивные документы, бесценные воспоминания фронтовиков, ветеранов и жителей осажденного Сталинграда. Издание включает хронологию значимых событий в истории нашей страны, а также фотографические и аналитические материалы. Среди представленных данных также имеются материалы судебного процесса, который состоялся в Волгоградском областном суде летом 2023 года. Эта книга станет важным вкладом в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.