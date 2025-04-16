Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Бочаров подчеркнул актуальность книги «Сталинград. Без срока давности»

На презентации уникальной книги «Сталинград. Без срока давности» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнул актуальность темы в свете современных событий. Глава региона отметил, что потомки Поколения Победителей проявляют истинное мужество и героизм в ходе специальной военной операции по освобождению жителей Донбасса и Новороссии от современных фашистов и нацистов.

Источник: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский

По словам Андрея Бочарова, в условиях этих событий без преувеличения становится очевидным всемирно-историческое значение Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Губернатор указал на необходимость помнить о боли и горе, которые война принесла в каждый дом и каждую семью, и подчеркнул, что нельзя забывать ни одного дня страданий нашего многонационального народа в годы немецко-фашистской агрессии.

Издание книги «Сталинград. Без срока давности» представляет собой важный шаг в сохранении исторической правды и памяти о подвиге Поколения Победителей. Книга основана на реальных событиях и состоит из пяти глав: «Сталинград — Родина Победы», «Жертвы геноцида», «Экономические последствия геноцида», «Судебный процесс» и «Сохранение исторической памяти».

Такая структура позволяет всесторонне осветить исторический период, охватывающий основные этапы жизни людей на сталинградской земле в середине 20-го и начале 21-го века.

Совместная работа исследователей и ветеранов позволила создать новую книгу, в которой на более чем 350 страницах собраны уникальные архивные документы, бесценные воспоминания фронтовиков, ветеранов и жителей осажденного Сталинграда. Издание включает хронологию значимых событий в истории нашей страны, а также фотографические и аналитические материалы. Среди представленных данных также имеются материалы судебного процесса, который состоялся в Волгоградском областном суде летом 2023 года. Эта книга станет важным вкладом в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.