С мая из Омска запустят субсидированные рейсы на Алтай

Частота полётов составит два раза в неделю — по средам и субботам. Однако точные время вылетов и начало продаж билетов пока не определены, так как аэропорт Омска ожидает от перевозчика окончательного расписания. Важно отметить, что данное направление уже обслуживалось авиакомпанией в предыдущие периоды, что говорит о востребованности маршрута среди пассажиров.