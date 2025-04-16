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С мая из Омска запустят субсидированные рейсы на Алтай

Предполагается, что вылеты будут выполняться дважды в неделю.

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» готовится запустить прямые субсидированные перелёты между Омском и Горно-Алтайском. По предварительным данным, первый рейс запланирован на начало мая, ориентировочно на 3 число.

Частота полётов составит два раза в неделю — по средам и субботам. Однако точные время вылетов и начало продаж билетов пока не определены, так как аэропорт Омска ожидает от перевозчика окончательного расписания. Важно отметить, что данное направление уже обслуживалось авиакомпанией в предыдущие периоды, что говорит о востребованности маршрута среди пассажиров.