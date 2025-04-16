Омичам показали на видео, как БПЛА мониторят паводковую обстановку

Уже третью неделю омская аэромобильная группировка дежурит в Усть-Ишимском районе. Она держит наготове технику, чтобы в случае ЧП сразу же приступить к спасению людей и борьбе со стихией. Сейчас подтопленных домов в зоне дислокации нет. Об этом сообщили 16 апреля в ГУ МЧС региона.