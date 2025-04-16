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Омичам показали на видео, как БПЛА мониторят паводковую обстановку

Дроны работают в Усть-Ишимском районе.
Источник: Комсомольская правда

Уже третью неделю омская аэромобильная группировка дежурит в Усть-Ишимском районе. Она держит наготове технику, чтобы в случае ЧП сразу же приступить к спасению людей и борьбе со стихией. Сейчас подтопленных домов в зоне дислокации нет. Об этом сообщили 16 апреля в ГУ МЧС региона.

«Отряды рассредоточены в самом райцентре, Слободчиках и Большой Тебенде. Специальная техника будет применяться в случае разгула стихии, если потребуется эвакуация населения из подтопленных территорий, для доставки продуктов, предметов первой необходимости, медикаментов», — говорится в сообщении.

Спасатели не прекращают мониторить паводковую обстановку. Они показали на видео — как используют на наблюдений беспилотники.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

Сотрудники МЧС отметили: у них есть вся техника, которая необходима как для мониторинга, так и для экстренного реагирования. Работу группировки лично возглавляет руководитель регионального управления МЧС Владислав Колодинский.

Ранее «КП Омск» рассказала о воде, подходящей к железнодорожным путям в Осташково.