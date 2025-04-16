Мальчика с тяжелейшим сколиозом прооперировали новосибирские врачи

Хирурги НИИТО им. Я. Л. Цивьяна в Новосибирске прооперировали 12-летнего А. из Тывы. У ребёнка наблюдался паралитический сколиоз — тяжёлая деформация позвоночника и выраженные неврологические нарушения. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Мальчик проживает в одном из небольших тувинских сёл вместе с мамой и младшими сёстрами, учится в обычной школе, хотя передвигается на инвалидной коляске.
«Дома он обходится без неё, предпочитая ползать на руках. Десять лет назад А. попал вместе с семьёй в автомобильную аварию. Мальчик пострадал больше всех, но какие именно травмы и повреждения он получил в результате ДТП — неизвестно», — рассказали врачи.
Несколько лет назад родители А. обратились к новосибирским врачам по поводу сколиоза. Тогда решено было оперировать ребёнка, однако сначала нужно было дождаться, когда его позвоночник обретёт опороспособность.
В апреле 2025 года А. прооперировали. За четыре часа хирурги установили специальную металлоконструкцию для фиксации позвоночника от грудного отдела до поясничного.
«Первым этапом хирургического лечения стала коррекция деформации позвоночника, поскольку она достигала уже критических значений — более 140 градусов искривления. Без своевременно выполненной операции сколиоз прогрессировал бы дальше, и мальчик не смог бы даже сидеть», — комментирует хирург-вертебролог Александр Васюра.
Деформацию удалось скорректировать до 32 градусов при исходных 143 градусах.
Во время детального обследования выяснилось, что у ребёнка наблюдаются нарушения функции тазовых органов, а также паралитический вывих бедра, который сформировался в течение времени после аварии.
Сейчас мальчик идёт на поправку. В будущем его ждёт вторая операция, направленная на лечение вывиха бедра.
Кирилл Суржик