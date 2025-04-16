Мальчика с тяжелейшим сколиозом прооперировали новосибирские врачи

«Дома он обходится без неё, предпочитая ползать на руках. Десять лет назад А. попал вместе с семьёй в автомобильную аварию. Мальчик пострадал больше всех, но какие именно травмы и повреждения он получил в результате ДТП — неизвестно», — рассказали врачи.