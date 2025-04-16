Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Финансирование реализации государственной национальной политики выросло на треть с этого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«С 2025 года её финансирование (программы государственной национальной политики — ред.) увеличено более, чем на треть», — сказала Голикова на итоговой коллегии Федерального агентства по делам национальностей.
По её данным, в прошлом году 65 регионов России получили субсидию на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Она подчеркнула, что настал момент для пересмотра механизма предоставления единой субсидии, и попросила агентство начать действовать проактивно, ввести контроль с помощью социологических замеров.
Вице-премьер также отметила, что под началом ФАДН проводится пилотный проект по созданию центров социально-культурной адаптации иностранных граждан. В нём участвуют Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Хабаровский край, а также Кузбасс и Челябинская область.