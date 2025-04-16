Пожароопасный сезон в лесах Пермского края начнётся с 28 апреля

Сроки начала пожароопасных периодов в лесах Прикамья утверждены приказом Минприроды края.
С 28 апреля пожароопасный сезон начнется в 14-ти южных и центральных территориях Прикамья: в их число попадают территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Юсьвинского лесничеств.
С 5 мая пожароопасный сезон объявят на территории Березниковского, Вайского, Веслянского, Гайнского, Горнозаводского, Кизеловского, Колвинского, Косинского, Кочевского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Чусовского и Юрлинского лесничеств.
В краевом министерстве напоминают, что с указанных дат в лесах будет запрещено разводить костры, оставлять мусор, который может привести к пожару, и сжигать порубочные остатки.
Во время пожароопасного периода будет усилен мониторинг состояния лесов. Активизируется работа с населением для предотвращения возникновения возгораний. На территории лесов будет проходить патрулирование, в том числе в выходные дни.
Жителей Пермского края предупреждают, что в эти периоды с целью предупреждения пожаров в пожароопасный период запрещается:
пользоваться открытым огнём (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу);
употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов.
оставлять (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы;
выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях, расположенных в лесу;
разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.
Быстрая ликвидация огня на начальных стадиях — одна из мер, которые реализуются по обновленному федеральному проекту «Сохранение лесов», который вошёл в национальный проект «Экологическое благополучие».
Основная цель проекта — сохранить и приумножить «зеленое богатство» России.
В 2024 году в регионе было зарегистрировано 40 пожаров, охвативших 144.86 га. Большая часть из них — 90% — потушили в первые сутки.
Статистика показала, что в подавляющем большинстве случаев причиной становится неосторожное обращение людей с огнем — это непотушенные спички, окурки, поджоги прошлогодней травы.
Жители должны знать, что при обнаружении пожара нужно сообщить о нём по телефону Региональной диспетчерской службы:
Специалисты Минприроды обращаются ко всем жителям и гостям Пермского края с просьбой быть внимательными и осмотрительными, а также проявить бдительность при выявлении даже незначительных признаков, указывающих на риск возникновения пожара.