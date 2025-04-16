В Красноярске продают дубайские куличи к Пасхе

Кроме того, на «Авито» представлено множество других вариантов куличей: творожные, бриоши, панеттоне и изделия с различными начинками. В целом, продажи куличей ручной работы выросли в полтора раза, а их средняя стоимость составила 500 рублей. Творожные пасхи стали популярнее вдвое, их средняя цена — 650 рублей. Также в продаже имеются эксклюзивные варианты, такие как пасха с фисташкой и малиной за 1 800 рублей. Не остаются без внимания и шоколадные яйца — их спрос увеличился в три раза, а средняя цена составляет 600 рублей.