В Красноярске продают дубайские куличи к Пасхе

В этом году на столах красноярцев появятся не только традиционные угощения, но и популярные дубайские куличи.
По данным аналитиков платформы «Авито», продажи пасхальных товаров в Красноярске значительно увеличились. В частности, спрос на творожные пасхи удвоился по сравнению с прошлым годом, а ручной работы пасхальный декор стал приобретаться в 2,5 раза чаще.
Пасха — это время ярких традиций и разнообразных угощений. Многие жители города предпочитают заказывать пасхальные атрибуты у частных продавцов. В период с марта по апрель 2025 года наблюдается рост продаж куличей, творожных пасх и десертных яиц ручной работы. Особый интерес вызывает дубайский кулич, который кондитеры готовят с начинкой из фисташковой пасты, теста катаифи и покрывают молочным шоколадом. В преддверии праздника этот продукт искали более трех тысяч раз на платформе, а его средняя цена составляет 900 рублей.
Кроме того, на «Авито» представлено множество других вариантов куличей: творожные, бриоши, панеттоне и изделия с различными начинками. В целом, продажи куличей ручной работы выросли в полтора раза, а их средняя стоимость составила 500 рублей. Творожные пасхи стали популярнее вдвое, их средняя цена — 650 рублей. Также в продаже имеются эксклюзивные варианты, такие как пасха с фисташкой и малиной за 1 800 рублей. Не остаются без внимания и шоколадные яйца — их спрос увеличился в три раза, а средняя цена составляет 600 рублей.