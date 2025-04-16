Нацпарк «Угра» Калужской области изучит редкое растение

Специалисты рассказали, что в 2019 году на территории Национального парка «Угра» в коренных теневых широколиственных лесах была найдена популяция данного вида. «Эта регистрация равноплодника василистникового на данный момент является единственной известной точкой его произрастания в естественной природе России, — отметили в белорусском Нацпарке. — По этой причине изучение условий произрастания данного вида в условиях уникальных реликтовых лесов Беловежской пущи, а также сравнение их с таковыми в Национальном парке “Угра” представляют серьезный научный интерес».