Нацпарк «Угра» Калужской области изучит редкое растение

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Национальные парки «Беловежская пуща» и «Угра» (Калужская область РФ) заключили соглашение о сотрудничестве с целью изучения условий произрастания редкого охраняемого растения равноплодника василистникового. Об этом сообщила пресс-служба белорусского национального парка.
«Национальный парк “Беловежская пуща” посетила делегация ученых из Российской Федерации, в состав которой вошли сотрудники Национального парка “Угра” (Калужская область) и Ботанического сада Калужского государственного университета. Главной целью визита было изучение условий произрастания равноплодника василистникового на территории пущи», — сообщили в научном отделе белорусского парка.
За время пребывания в Беловежской пуще российские ученые обследовали популяции равноплодника василистникового. «С целью дальнейшего обмена опытом между руководителями национальных парков было заключено соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении.
Специалисты рассказали, что в 2019 году на территории Национального парка «Угра» в коренных теневых широколиственных лесах была найдена популяция данного вида. «Эта регистрация равноплодника василистникового на данный момент является единственной известной точкой его произрастания в естественной природе России, — отметили в белорусском Нацпарке. — По этой причине изучение условий произрастания данного вида в условиях уникальных реликтовых лесов Беловежской пущи, а также сравнение их с таковыми в Национальном парке “Угра” представляют серьезный научный интерес».
Равноплодник василистниковый — реликтовый вид, включенный в Красную книгу Белоруссии, в республике находится на северо-восточной границе ареала. В Беловежской пуще находятся самые большие по занимаемой площади и численности популяции этого вида. Здесь он впервые упоминался в литературе еще в 1888 году.
Равноплодник василистниковый — многолетнее травянистое растение высотой 15−25 см с тонким ползучим разветвленным корневищем. Цветки белые, диаметром до 1 см, одиночные, реже по 2−3 на тонких цветоножках. Ареал растения — горные районы Средней и Атлантической Европы, Средиземноморье и западные районы Восточной Европы. Места обитания — преимущественно старовозрастные ясеневые, дубово-грабовые, липово-грабовые и грабовые леса. Среди основных факторов угроз растению — рубки леса, хозяйственная трансформация земель, нарушение структуры старовозрастных лесов, пастьба скота.