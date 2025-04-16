В Омской области ужесточены правила охоты в приграничных зонах

С началом весеннего охотничьего сезона в Омской области увеличивается число нарушений пограничного режима. Пограничное управление ФСБ России по Омской области напоминает охотникам, особенно тем, кто планирует посещать приграничные районы, о необходимости строго соблюдать установленные правила.
Особое внимание стоит уделить районам, которые граничат с Казахстаном: Называевский, Исилькульский, Полтавский, Шербакульский, Одесский, Павлоградский, Русско-Полянский, Черлакский и Нововаршавский. В этих зонах действуют специфические правила для въезда, пребывания и ведения хозяйственной деятельности, в том числе охоты.
В пятикилометровой зоне вдоль границы охота и другие виды деятельности разрешены только в светлое время суток и при наличии специального разрешения от Пограничного управления или его местных подразделений.
В остальной части пограничной зоны необходимо заранее, не позднее чем за три дня, уведомить пограничников о планируемой охоте. В уведомлении следует указать место, время, количество участников и ответственное лицо.
Получить консультации по оформлению необходимых документов можно как по телефону, так и при личном обращении в Пограничное управление.