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Мэр Максим Кудрявцев призвал новосибирцев выйти на весенний субботник

Акция состоится 19 апреля.

Источник: Соцсети

В Новосибирске назначен общегородской субботник на 19 апреля. Мэр Максим Кудрявцев пригласил жителей города поучаствовать в уборке улиц, наведя на них порядок после зимы.

— Городские службы уже приступили к уборке улиц, наводят чистоту в парках и скверах. Ремонтируем дороги, наносим разметку, моем ограждения, приводим в порядок общественные пространства, которые благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». С вашей помощью город сможет действительно преобразиться к майским праздникам. Городской субботник — это возможность лично внести вклад в общее дело, — сообщил мэр Новосибирска.

Те, кто пожелают принять участие в субботнике, могут собрать мусор во дворе своего дома, собрать мусор в парках и скверах или присоединиться к волонтерам. Особое внимание уделят приведению в порядок памятных мест, поскольку город готовится отметить 80-летний юбилей Победы.

Мэр также отметил, что участие в субботнике не снимает ответственности за чистоту и благоустройство с профильных городских служб — они продолжают выполнять свою работу в полном объеме.