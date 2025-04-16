Мэр Максим Кудрявцев призвал новосибирцев выйти на весенний субботник

— Городские службы уже приступили к уборке улиц, наводят чистоту в парках и скверах. Ремонтируем дороги, наносим разметку, моем ограждения, приводим в порядок общественные пространства, которые благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». С вашей помощью город сможет действительно преобразиться к майским праздникам. Городской субботник — это возможность лично внести вклад в общее дело, — сообщил мэр Новосибирска.