Мэр Максим Кудрявцев призвал новосибирцев выйти на весенний субботник

В Новосибирске назначен общегородской субботник на 19 апреля. Мэр Максим Кудрявцев пригласил жителей города поучаствовать в уборке улиц, наведя на них порядок после зимы.
— Городские службы уже приступили к уборке улиц, наводят чистоту в парках и скверах. Ремонтируем дороги, наносим разметку, моем ограждения, приводим в порядок общественные пространства, которые благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». С вашей помощью город сможет действительно преобразиться к майским праздникам. Городской субботник — это возможность лично внести вклад в общее дело, — сообщил мэр Новосибирска.
Те, кто пожелают принять участие в субботнике, могут собрать мусор во дворе своего дома, собрать мусор в парках и скверах или присоединиться к волонтерам. Особое внимание уделят приведению в порядок памятных мест, поскольку город готовится отметить 80-летний юбилей Победы.
Мэр также отметил, что участие в субботнике не снимает ответственности за чистоту и благоустройство с профильных городских служб — они продолжают выполнять свою работу в полном объеме.