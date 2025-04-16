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Из Ростова в Семикаракорск и Багаевскую можно отправиться на Валдае

Ростовская область, 16 апреля 2025. DON24.RU. Из Ростова в Семикаракорск и Багаевскую можно отправиться на «Валдае». Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова в своем телеграм-канале.

Источник: Don24.ru

«В связи с многочисленными вопросами от граждан в комментариях сообщаем, что СПК “Дон” начала регулярные перевозки пассажиров на “Валдаях” в направлении города Семикаракорска и станицы Багаевской», — написала Беликова.

По ее словам, уровень воды в реке Дон позволил открыть маршруты и совершить первые рейсы с 9 апреля текущего года. Купить билеты можно на сайте перевозчика.

За поездку в Семикаракорск придется заплатить от 790 до 980 рублей. До станицы Багаевской чуть дешевле — от 520 рублей до 630. Стоимость билета зависит от уровня комфорта места. Суда отходят регулярно от причала № 18 Ростова-на-Дону.