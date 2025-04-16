Из Ростова в Семикаракорск и Багаевскую можно отправиться на Валдае

За поездку в Семикаракорск придется заплатить от 790 до 980 рублей. До станицы Багаевской чуть дешевле — от 520 рублей до 630. Стоимость билета зависит от уровня комфорта места. Суда отходят регулярно от причала № 18 Ростова-на-Дону.