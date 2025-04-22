Вражеская столица под прицелом советских орудий

Автор Александр Офицеров, член редакционной коллегии газеты «Правда».
22 апреля 1945 года, воскресенье, № 96 (9867).
«Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина — основателя большевистской партии и советского государства. Да здравствует непобедимое знамя Ленина — Сталина! Да здравствует ленинизм!» — под такой шапкой вышла 22 апреля «Правда».
Символично, что именно в этот день, как образец предложенной когда-то Лениным политики добрососедства, публикуется новость о появлении у нашей страны нового союзника: на первой полосе газеты размещён подписанный днём ранее Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Польской Республикой.
«Отношения между нашими странами в течение пяти веков, как известно, изобиловали элементами взаимной отчуждённости, недружелюбия и нередко открытых военных конфликтов. Такие отношения ослабили обе наши страны и усилили немецкий империализм, — сказал в своей речи И. В. Сталин во время подписания этого исторического документа. — Значение настоящего Договора заключается в том, что он кладёт конец и заколачивает в гроб эти старые отношения между нашими странами и создаёт реальную базу для замены старых недружелюбных отношений отношениями союза и дружбы между Советским Союзом и Польшей».
В ответном слове, также опубликованном в «Правде», премьер-министр и одновременно министр иностранных дел временного правительства Польской Республики Эдвард Осубка-Моравский подчеркнул, что «эта здоровая политическая идея.., является выражением совместных горячих стремлений и желаний наших народов… Польский народ, прошедший ад немецкой оккупации, понёс такие страшные жертвы в этой войне, а с другой стороны испытал и постоянно испытывает проявления дружбы и помощи со стороны Великого Советского народа, примет этот договор, как великое политическое достижение, как гарантию постоянного мира и безопасности, как гарантию своей свободы и независимости».
Красной нитью прошла через весь номер и начатая днём ранее тема 75-летия со дня рождения основателя Советского государства. Ему посвятил свою большую статью «Всепобеждающая сила идей партии Ленина — Сталина» главный редактор «Правды» Пётр Поспелов. Здесь же продолжил свой рассказ о вожде революции и первый заместитель наркома иностранных дел СССР Андрей Вышинский.
Взялись за перо и поэты. Светлую утреннюю рань дня рождения Ленина в 1870 году, когда «весна брала свои права и власть», красочно представил на газетной странице Степан Щипачёв. А Демьян Бедный, назвавший своё стихотворение «Ленин — Сталин», закончил его так: «В двуедином этом слове счастье родины залог!» Писатель и поэт Николай Тихонов написал для «Правды» статью «Великий образ», в конце которой отмечает: «…В освобождённых странах Европы, в братских славянских странах наш боец видит, как благодарные люди встречают его приход, неся портреты Ленина и Сталина, украшенные благоговейно цветами и лентами».
Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича, беседующих за рабочим столом, можно увидеть в газете на рисунке Петра Васильева.
В это же время военкоры «Правды» вместе с советскими войсками приближаются к столице «третьего рейха».
Огонь по Берлину!
(От военного корреспондента «Правды»)
Все эти дни, куда вы бы ни поехали, — к каналу Одер —Шпрее пли к Зееловским высотам, или в дачные предместья Берлина, укрывшиеся в стройных сосновых лесах, — всюду услышите беспрерывный гул наших самолётов в воздухе и грохот артиллерии. Огненным щитом прикрывает артиллерия уверенный шаг пехоты и движение танков. Щит этот неумолимо движется вперёд, сметая на своём пути все преграды — траншеи, бетонные укрепления, населённые пункты, превращенные немцами в крепости.
И когда едешь па дорогам войны, — мимо полей, лесов, хуторов, городов, — то воочию убеждаешься в мощи советских пушек. Путь к Берлину —это поистине кладбище немецкой техники, разбросанной на нолях, в оврагах, на дорогах, на улицах городов. Это победа нашей артиллерии, доказательство её превосходства над артиллерией немецкой.
Мне довелось быть свидетелем артиллерийской подготовки с участка, где наши пехотинцы пошли в атаку. Это было на плацдарме, глубина которого едва ли превышала один километр. Сегодня мне посчастливилось слышать первые залпы нашей артиллерии по Берлину. За несколько дней орудия советских батарей, расчищавшие путь к германской столице, подошли на такое расстояние, которое дало им возможность пустить тяжёлые снаряды в самое сердце гитлеровской берлоги.
Пушечная бригада, носящая имя Режицской и Краснознамённой, прошла в эти дни трудной военной дорогой от Одера до Претцелерского леса под Берлином. На её пути были бесконечные преграды, контратаки, бомбовые удары. За ней охотились немецкие лётчики, танкисты, артиллеристы. А она в ряду своих собратьев по огню двигалась вперёд, шагая через множество траншей, естественных и искусственных преград, взбираясь на высотки, спускаясь на равнину, в овраги, проходя леса.
Лес под Берлином — это огромный сосновый массив, с аккуратными продольными просеками, с дорогами, со множеством охотничьих хозяйств, дач и просто домиков. Этим лесом сегодня прошли дивизионы. Они заняли огневые позиции на его опушке. Ещё шёл бой за городок Хиршфельде, ещё пехота добивала немецких солдат в домах, на чердаках и в подворотнях, а голос командира, дивизиона гвардии майора Демидова уже возвестил по батареям:
— Огонь по Берлину!
И этот приказ мгновенно разнёсся по лесу и точно эхом отдавался у каждой пушки: — Огонь, но Берлину! Огонь по Берлину!.. Огонь по Берлину!.. На батарее гвардии капитана Миркина люди, ждавшие этого приказа давно, может быть, со времён Сталинграда и Москвы, профессиональными, чёткими движениями повернули рычаги, и тяжёлые орудия, блеснув белыми огнями, громыхнули залп, от которого вздрогнула земля и колыхнулся лес. Гул залпа понёсся по лесу, неоднократно его повторило эхо, и снаряды, шурша над озёрами, дорогами, дачами, полетели в Берлин!
И вот советские снаряды, сделанные любовной рукой на заводах Москвы или, быть может, Урала, огненным смерчем разорвались на улицах германской столицы. Вслед за этим раздалась вторая команда:
— Огонь по Берлину!
И новый залп потряс воздух, новые снаряды ушли к Берлину.
Это было в полдень. Стрелки часов командира дивизиона показывали 13 часов 10 минут.
Спустя 40 минут, изменив несколько цель, Демидов приказал ещё раз открыть огонь. Правѝльные, заряжающие, замковые — запылённые, уставшие в многодневных боях люди — работали у орудий с вдохновением, которое присуще только победителям.
Уже к концу дня команда «Огонь по Берлину!» стала обычной командой, и офицеры, склонившись над картой, называл конкретные наименования целей — вокзалы, заводы, шоссе, сбегающиеся к городу со всех сторон.
Так советская артиллерия начала свой разговор с Берлином.
По дорогам, идущим в Берлин, тянулись пушки с огромными жерлами. Их было очень много. И почти на каждом стволе масляной краской или просто мелом были написаны слова «Огонь по Берлину!». На лафетах сидели бойцы — запылённые, загорелые под яркими весенними лучами солнца, они пели.
Орудия тянулись к ближним подступам Берлина. Через час все эти пушки станут на огневые позиции и направят свои стволы на мрачный, чёрный немецкий город, который огрызается в смертельной агонии.
Пушки идут и идут к Берлину. Их огонь всё усиливается.
М. МЕРЖАНОВ.
Под Берлином.
21 апреля. (По телеграфу).