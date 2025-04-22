Вражеская столица под прицелом советских орудий

«Отношения между нашими странами в течение пяти веков, как известно, изобиловали элементами взаимной отчуждённости, недружелюбия и нередко открытых военных конфликтов. Такие отношения ослабили обе наши страны и усилили немецкий империализм, — сказал в своей речи И. В. Сталин во время подписания этого исторического документа. — Значение настоящего Договора заключается в том, что он кладёт конец и заколачивает в гроб эти старые отношения между нашими странами и создаёт реальную базу для замены старых недружелюбных отношений отношениями союза и дружбы между Советским Союзом и Польшей».