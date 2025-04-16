В Сочи установят еще 300 новых камер видеонаблюдения

Система видеонаблюдения «Безопасный город» в Сочи будет расширена за счет установки 300 новых камер. Это стало возможным благодаря поддержке краевых властей, сообщили в мэрии курорта.
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» развивается в Сочи с момента подготовки к Зимней Олимпиаде-2014. В 2024 году в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ установили 449 новых камер, около половины из которых размещены на пляжах за счет средств курортного сбора. На сегодняшний день общий парк техники составляет около 3700 единиц.
«В этом году при поддержке края добавим еще три сотни камер системы “Безопасный город”. Их общее число на курорте в итоге приблизится к четырем тысячам. Установку новой техники планируем начать летом, точки определим совместно с нашими правоохранителями», — рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин.
Он подчеркнул, что комплекс видеонаблюдения играет важную роль в поддержании общественного порядка и помогает экстренным службам оперативно реагировать на любые происшествия, работая в режиме 24/7, чтобы горожане и туристы чувствовали себя на курорте спокойно.
Система видеонаблюдения охватывает социально значимые объекты и места массового скопления людей. В их числе парки, скверы, пляжи, спортивные площадки, торговые центры, пешеходные переходы, автодороги и транспортные узлы.
Каждый месяц операторы Единой дежурно-диспетчерской службы направляют в правоохранительные органы до сотни информационных материалов о выявленных правонарушениях с помощью АПК «Безопасный город». Только в 2024 году благодаря системе раскрыли 307 противоправных деяний.
Ранее сообщалось, что в Сочи создано спецподразделение судебных приставов для борьбы с самостроями.