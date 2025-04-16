В Сочи установят еще 300 новых камер видеонаблюдения

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» развивается в Сочи с момента подготовки к Зимней Олимпиаде-2014. В 2024 году в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ установили 449 новых камер, около половины из которых размещены на пляжах за счет средств курортного сбора. На сегодняшний день общий парк техники составляет около 3700 единиц.